Robert Ergas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robert Ergas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Robert Ergas kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Robert Ergas ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Robert Ergas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robert Ergas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Robert Ergas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Robert Ergas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Robert Ergas 15 Ocak 1998 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Robert Ismael Ergas Moreno şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Robert Ergas Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sport Business yapmaktadır. Robert Ergas, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Defensor Sporting Club futbol takımında oynamaktadır. Defensor Sporting Club takımına 1 Temmuz 2015 tarihinde katılmıştır. Robert Ergas'nin Defensor Sporting Club ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Robert Ergasboyu ve yaşı kaç

Robert Ergas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Robert Ergas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Robert Ergas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Robert Ergas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Defensor

11 Temmuz 2018 yılında Boston River

31 Aralık 2018 yılında Defensor

6 Ağu 2019 yılında Albacete

31 Aralık 2019 yılında Defensor

20 Ocak 2020 yılında Rentistas

22 Ekim 2020 yılında Defensor

23 Ekim 2020 yılında Olimpia

30 Haziran 2021 yılında Defensor

5 Ocak 2022 yılında Cerro Largo

31 Aralık 2022 yılında Defensor

Robert Ergas kimdir

Robert Ergas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Robert Ergas şuan Defensor Sporting Club takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Defensor Sporting (2010-2015)

Robert Ergas Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Uruguay U20 takımında 17 numaralı formasıyla 24 Mart 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Uruguay U17 takımında 17 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 1 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Robert Ergas nereli

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