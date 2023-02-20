Ruben Jenssen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ruben Jenssen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ruben Jenssen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ruben Jenssen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ruben Jenssen 4 Mayıs 1988 tarihinde Tromsø şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Ruben Yttergård Jenssen şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ruben Jenssen Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KK Management yapmaktadır. Ruben Jenssen, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tromsø IL futbol takımında oynamaktadır. Tromsø IL takımına 18 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Ruben Jenssen'nin Tromsø IL ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Ruben Jenssen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ruben Jenssen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Ruben Jenssen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ruben Jenssen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2007 yılında Tromsø IL

1 Temmuz 2013 yılında 1.FC K'lautern

1 Temmuz 2016 yılında FC Groningen

4 Ocak 2018 yılında 1.FC K'lautern

30 Haziran 2018 yılında FC Groningen

11 Ağustos 2018 yılında Brann

18 Ocak 2020 yılında Tromsø IL

Ruben Jenssen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ruben Jenssen şuan Tromsø IL takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Ruben Jenssen Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Sogndal, Fløya

Norveç takımında 19 numaralı formasıyla 29 Mayıs 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 39 maçta 0 gol atmıştır.

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