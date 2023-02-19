Samuel Cadena kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samuel Cadena Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Samuel Cadena adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Samuel Cadena Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Samuel Cadena 28 Mayıs 2002 tarihinde El Banco şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Samuel Cadena Saavedra şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Samuel Cadena Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Samuel Cadena, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Barranquilla FC futbol takımında oynamaktadır. Barranquilla FC takımına - tarihinde katılmıştır. Samuel Cadena'nin Barranquilla FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Samuel Cadena Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Samuel Cadena isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Samuel Cadena Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Samuel Cadena Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Samuel Cadena şuan Barranquilla FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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