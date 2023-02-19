Samuel Sacramento kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samuel Sacramento Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Samuel Sacramento adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Samuel Sacramento Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Samuel Sacramento 22 Temmuz 2002 tarihinde Tuluá şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Samuel David Sacramento Rojas şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Samuel Sacramento Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Samuel Sacramento, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportes Quindío futbol takımında oynamaktadır. Deportes Quindío takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Samuel Sacramento'nin Deportes Quindío ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Samuel Sacramento Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Samuel Sacramento isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Samuel Sacramento Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Samuel Sacramento futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Quindío

Samuel Sacramento Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Samuel Sacramento şuan Deportes Quindío takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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