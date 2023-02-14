Sang Bin Jeong kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sang Bin Jeong Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sang Bin Jeong kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Sang Bin Jeong ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Sang Bin Jeong kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sang Bin Jeong Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sang Bin Jeong

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sang Bin Jeong adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sang Bin Jeong Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sang Bin Jeong 1 Nisan 2002 tarihinde Cheonan, Chungnam şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen Güney Kore uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı 정상빈 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sang Bin Jeong Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Apertura Sports GmbH yapmaktadır. Sang Bin Jeong, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Grasshopper Club Zürih futbol takımında oynamaktadır. Grasshopper Club Zürih takımına 29 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Sang Bin Jeong'nin Grasshopper Club Zürih ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Sang Bin Jeong Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/sangbin_jeong_/

Sang Bin Jeongboyu ve yaşı kaç

Sang Bin Jeong Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Sang Bin Jeong isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 850 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

Sang Bin Jeong Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sang Bin Jeong futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında S. Bluewi. Alt.

1 Ocak 2018 yılında S.Bluewings U18

24 Temmuz 2020 yılında Suwon Bluewings

28 Ocak 2022 yılında Wolverhampton

29 Ocak 2022 yılında Grasshoppers

30 Haziran 2023 yılında Wolverhampton

Sang Bin Jeong kimdir

Sang Bin Jeong Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sang Bin Jeong şuan Grasshopper Club Zürih takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Cheonan Elementary School (천안초등학교, 2011),
Daejeon Jungang Elementary School (대전중앙초등학교, 2012-2014),
Suwon Samsung Bluewings U15 (매탄중학교, 2015-2017),
Suwon Samsung Bluewings U18 (매탄고등학교, 2018-2020)

Sang Bin Jeong Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Güney Kore takımında 14 numaralı formasıyla 9 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 1 gol atmıştır.

Güney Kore U23 takımında 18 numaralı formasıyla 2 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Güney Kore U17 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

Güney Kore U16 takımında 11 numaralı formasıyla 22 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 3 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Sang Bin Jeong nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 14 Şubat 2023 Salı maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 14 Şubat 2023 Salı maç programı
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Son Haberler
Büyükçekmece depreme dayanıklı mı? Büyükçekmece'de deprem riski nedir? 2000 yılı öncesi ve sonrası kaç bina var?
Büyükçekmece depreme dayanıklı mı? Büyükçekmece'de deprem riski nedir? 2000 yılı öncesi ve sonrası kaç bina var?
Theo Magnin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Theo Magnin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Theo Magnin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Theo Magnin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Moritz Bauer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Moritz Bauer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Moritz Bauer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Moritz Bauer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Moussa Diallo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Moussa Diallo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Moussa Diallo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Moussa Diallo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Çok Okunanlar
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Güvenlik Görevlisi (Hastane) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Güvenlik Görevlisi (Hastane) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ziraat Mühendisi (Bitki Koruma) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ziraat Mühendisi (Bitki Koruma) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?
Yorumlananlar
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?