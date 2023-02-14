Sang Bin Jeong kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sang Bin Jeong Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sang Bin Jeong adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sang Bin Jeong Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sang Bin Jeong 1 Nisan 2002 tarihinde Cheonan, Chungnam şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen Güney Kore uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı 정상빈 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sang Bin Jeong Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Apertura Sports GmbH yapmaktadır. Sang Bin Jeong, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Grasshopper Club Zürih futbol takımında oynamaktadır. Grasshopper Club Zürih takımına 29 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Sang Bin Jeong'nin Grasshopper Club Zürih ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Sang Bin Jeong Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/sangbin_jeong_/

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Sang Bin Jeong Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Sang Bin Jeong isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 850 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

Sang Bin Jeong Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sang Bin Jeong futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında S. Bluewi. Alt.

1 Ocak 2018 yılında S.Bluewings U18

24 Temmuz 2020 yılında Suwon Bluewings

28 Ocak 2022 yılında Wolverhampton

29 Ocak 2022 yılında Grasshoppers

30 Haziran 2023 yılında Wolverhampton

Sang Bin Jeong Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sang Bin Jeong şuan Grasshopper Club Zürih takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Sang Bin Jeong Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Cheonan Elementary School (천안초등학교, 2011),Daejeon Jungang Elementary School (대전중앙초등학교, 2012-2014),Suwon Samsung Bluewings U15 (매탄중학교, 2015-2017),Suwon Samsung Bluewings U18 (매탄고등학교, 2018-2020)

Güney Kore takımında 14 numaralı formasıyla 9 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 1 gol atmıştır.

Güney Kore U23 takımında 18 numaralı formasıyla 2 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Güney Kore U17 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

Güney Kore U16 takımında 11 numaralı formasıyla 22 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 3 gol atmıştır.

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