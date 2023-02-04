Stian Gregersen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stian Gregersen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stian Gregersen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stian Gregersen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stian Gregersen 17 Mayıs 1995 tarihinde Kristiansund şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Aslen Norveç uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Stian Rode Gregersen şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stian Gregersen Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BHM Sports Agency yapmaktadır. Stian Gregersen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Girondins Bordeaux futbol takımında oynamaktadır. Girondins Bordeaux takımına 31 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Stian Gregersen'nin Girondins Bordeaux ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Stian Gregersen Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Stian Gregersen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.80 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Stian Gregersen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stian Gregersen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2012 yılında Molde FK Alt.

8 Şubat 2013 yılında Molde

3 Mart 2015 yılında Kristiansund

31 Aralık 2015 yılında Molde

16 Şubat 2019 yılında Elfsborg

31 Aralık 2019 yılında Molde

31 Ağu 2021 yılında G. Bordeaux

Stian Gregersen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stian Gregersen şuan Girondins Bordeaux takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Stian Gregersen Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kristiansund FK, Clausenengen FK

Norveç takımında 3 numaralı formasıyla 27 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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