Stian Gregersen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stian Gregersen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Stian Gregersen kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Stian Gregersen ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Stian Gregersen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stian Gregersen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Stian Gregersen

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stian Gregersen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stian Gregersen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stian Gregersen 17 Mayıs 1995 tarihinde Kristiansund şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Aslen Norveç uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Stian Rode Gregersen şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stian Gregersen Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BHM Sports Agency yapmaktadır. Stian Gregersen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Girondins Bordeaux futbol takımında oynamaktadır. Girondins Bordeaux takımına 31 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Stian Gregersen'nin Girondins Bordeaux ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Stian Gregersenboyu ve yaşı kaç

Stian Gregersen Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Stian Gregersen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.80 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Stian Gregersen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stian Gregersen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2012 yılında Molde FK Alt.

8 Şubat 2013 yılında Molde

3 Mart 2015 yılında Kristiansund

31 Aralık 2015 yılında Molde

16 Şubat 2019 yılında Elfsborg

31 Aralık 2019 yılında Molde

31 Ağu 2021 yılında G. Bordeaux

Stian Gregersen kimdir

Stian Gregersen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stian Gregersen şuan Girondins Bordeaux takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Kristiansund FK, Clausenengen FK

Stian Gregersen Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Norveç takımında 3 numaralı formasıyla 27 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Stian Gregersen nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?
Fenerbahçe- Konyaspor maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi!
Fenerbahçe- Konyaspor maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi!
Trabzonspor taraftarlarından çirkin davranışlar! Metroda sigara içtiler, ücret ödemeden turnikeden geçtiler
Trabzonspor taraftarlarından çirkin davranışlar! Metroda sigara içtiler, ücret ödemeden turnikeden geçtiler
Rıdvan Dilmen gündeme getirmişti! Ahmet Ercanlar şike yaptığı öne sürülen hakemlerin ismini açıkladı
Rıdvan Dilmen gündeme getirmişti! Ahmet Ercanlar şike yaptığı öne sürülen hakemlerin ismini açıkladı
Son Haberler
Samuel Xavier kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samuel Xavier Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Samuel Xavier kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samuel Xavier Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Calegari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Calegari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Calegari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Calegari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Guga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Guga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Guga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Guga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jorge kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jorge Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jorge kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jorge Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 5 Şubat 2023 Pazar maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 5 Şubat 2023 Pazar maç programı
Pendikspor, Boluspor'u deplasmanda mağlup etti! Boluspor 1-3 Pendikspor | MAÇ SONUCU
Pendikspor, Boluspor'u deplasmanda mağlup etti! Boluspor 1-3 Pendikspor | MAÇ SONUCU
Son dakika | Süper Lig'in 23.haftasındaki maçları yönetecek hakemler belli oldu! İşte Galatasaray -Trabzonspor maçının hakemi
Son dakika | Süper Lig'in 23.haftasındaki maçları yönetecek hakemler belli oldu! İşte Galatasaray -Trabzonspor maçının hakemi
Çok Okunanlar
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 5 Şubat 2023 Pazar maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 5 Şubat 2023 Pazar maç programı
Halk TV Sunucusu Şule Aydın kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, evli mi? Şule Aydın'ın Biyografisi
Halk TV Sunucusu Şule Aydın kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, evli mi? Şule Aydın'ın Biyografisi
Alper Ulusoy kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Hakem Alper Ulusoy hangi takımlı?
Alper Ulusoy kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Hakem Alper Ulusoy hangi takımlı?
Devlet Bahçeli: "9 ülkenin konsolosluk kapatmaları büyük rezalettir!"
Devlet Bahçeli: "9 ülkenin konsolosluk kapatmaları büyük rezalettir!"
Son dakika | Beşiktaş yeni transferini açıkladı: Amir Hadziahmetovic resmen kartal oldu
Son dakika | Beşiktaş yeni transferini açıkladı: Amir Hadziahmetovic resmen kartal oldu
Beşiktaş ve Trabzonspor'da oynamıştı! Aylarca yoğun bakımda kalan Ersan Martin'in son hali ortaya çıktı!
Beşiktaş ve Trabzonspor'da oynamıştı! Aylarca yoğun bakımda kalan Ersan Martin'in son hali ortaya çıktı!
Galatasaray'dan yeni rekor! Üst üste 14. galibiyetini aldı
Galatasaray'dan yeni rekor! Üst üste 14. galibiyetini aldı
Yorumlananlar
Duayen gazeteci Uğur Dündar'ın acı günü! Kız kardeşi Gülten yaşamını yitirdi
Duayen gazeteci Uğur Dündar'ın acı günü! Kız kardeşi Gülten yaşamını yitirdi
Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde dikkat çeken sonuç! Erdoğan'a kim rakip olsa kazanamıyor
Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde dikkat çeken sonuç! Erdoğan'a kim rakip olsa kazanamıyor
Kılıçdaroğlu'nun konuştuğu programda skandal! Aday olma diye bağıran gence müdahale edildi: Saçını çekip ağzını kapattılar
Kılıçdaroğlu'nun konuştuğu programda skandal! Aday olma diye bağıran gence müdahale edildi: Saçını çekip ağzını kapattılar
Vatandaşlara soruldu: Altılı masanın cumhurbaşkanı adayı kim olmalı? O isim herkesi geride bıraktı! İşte anketin flaş sonuçları...
Vatandaşlara soruldu: Altılı masanın cumhurbaşkanı adayı kim olmalı? O isim herkesi geride bıraktı! İşte anketin flaş sonuçları...