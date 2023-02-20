Thiago Andrade kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thiago Andrade Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Thiago Andrade adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Thiago Andrade Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Thiago Andrade 31 Ekim 2000 tarihinde Araras şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Thiago Eduardo de Andrade şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Thiago Andrade Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Footway Group yapmaktadır. Thiago Andrade, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

New York City FC futbol takımında oynamaktadır. New York City FC takımına 10 Nisan 2021 tarihinde katılmıştır. Thiago Andrade'nin New York City FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Thiago Andrade Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/gaoandrade/

Thiago Andrade Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Thiago Andrade isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 5.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Thiago Andrade Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Thiago Andrade futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Portimonense 23

14 Ağustos 2019 yılında EC Bahia U20

10 Nisan 2021 yılında New York City

Thiago Andrade Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Thiago Andrade şuan New York City FC takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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