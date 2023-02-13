Tomas Alarcon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Alarcon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tomas Alarcon kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Tomas Alarcon ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Tomas Alarcon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Alarcon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Tomas Alarcon

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tomas Alarcon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tomas Alarcon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tomas Alarcon 19 Ocak 1999 tarihinde Rancagua şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Aslen Şili uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Tomás Jesús Alarcón Vergara şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tomas Alarcon Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TTMIB Worldwide yapmaktadır. Tomas Alarcon, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Zaragoza futbol takımında oynamaktadır. Real Zaragoza takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Tomas Alarcon'nin Real Zaragoza ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Tomas Alarcon Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/tomi2alarcon/

Tomas Alarconboyu ve yaşı kaç

Tomas Alarcon Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Tomas Alarcon isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Tomas Alarcon Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tomas Alarcon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında O'Higgins

1 Temmuz 2021 yılında Cádiz CF

1 Ocak 2023 yılında Real Zaragoza

30 Haziran 2023 yılında Cádiz CF

Tomas Alarcon kimdir

Tomas Alarcon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tomas Alarcon şuan Real Zaragoza takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

O'Higgins FC

Tomas Alarcon Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Şili takımında 21 numaralı formasıyla 6 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

Şili U23 takımında 14 numaralı formasıyla 1 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Şili U20 takımında 5 numaralı formasıyla 13 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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Tomas Alarcon nereli

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