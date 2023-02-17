Tristan Hammond kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tristan Hammond Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tristan Hammond adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tristan Hammond Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tristan Hammond 5 Ocak 2003 tarihinde Westmead şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Avustralya,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Tristan Shane Hammond şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tristan Hammond Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Ascend Sports Group yapmaktadır. Tristan Hammond, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Young Violets Austria Wien futbol takımında oynamaktadır. Young Violets Austria Wien takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Tristan Hammond'nin Young Violets Austria Wien ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Tristan Hammond Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tristan Hammond isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tristan Hammond Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tristan Hammond futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Sporting Alt.

1 Temmuz 2016 yılında Sporting Sub-15

1 Temmuz 2018 yılında Sporting U17

1 Temmuz 2020 yılında Sporting U19

6 Ağu 2021 yılında Austria Wien

1 Temmuz 2022 yılında Young Violets

Tristan Hammond Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tristan Hammond şuan Young Violets Austria Wien takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Tristan Hammond Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Avustralya U17 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

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