Valdrin Mustafa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Valdrin Mustafa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Valdrin Mustafa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Valdrin Mustafa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Valdrin Mustafa 11 Mart 1998 tarihinde Merzig şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Almanya,Kosova uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Valdrin Mustafa Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini remcos sports yapmaktadır. Valdrin Mustafa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SV 07 Elversberg futbol takımında oynamaktadır. SV 07 Elversberg takımına 31 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Valdrin Mustafa'nin SV 07 Elversberg ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Valdrin Mustafa Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/valdrinmustafa98/

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Valdrin Mustafa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Valdrin Mustafa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

Valdrin Mustafa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Valdrin Mustafa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Saarbrücken U17

1 Temmuz 2014 yılında K'lautern U17

1 Temmuz 2015 yılında K'lautern U19

1 Temmuz 2017 yılında 1.FC K'lautern

1 Ağu 2018 yılında K'lautern II

30 Ocak 2019 yılında Hannover 96 II

8 Eylül 2020 yılında RW Koblenz

1 Temmuz 2021 yılında SC Verl

31 Ağu 2021 yılında SV Elversberg

Valdrin Mustafa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Valdrin Mustafa şuan SV 07 Elversberg takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Valdrin Mustafa Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SG Rehlingen-Siersburg (2002-2010), JFG Saarlouis (2010-12/2011), 1.FC Saarbrücken (1/2012–2014), 1.FC Kaiserslautern (2014–2017)

Kosova U21 takımında 9 numaralı formasıyla 9 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Arnavutluk U21 takımında 18 numaralı formasıyla 25 Mart 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Arnavutluk U19 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 1 gol atmıştır.

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