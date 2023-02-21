Valeriy Fedorchuk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Valeriy Fedorchuk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Valeriy Fedorchuk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Valeriy Fedorchuk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Valeriy Fedorchuk 5 Ekim 1988 tarihinde Netishyn, Khmelnytskyi Oblast şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Федорчук Валерій Юрійович şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Valeriy Fedorchuk Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProStar yapmaktadır. Valeriy Fedorchuk, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rukh Lviv futbol takımında oynamaktadır. Rukh Lviv takımına 21 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Valeriy Fedorchuk'nin Rukh Lviv ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Valeriy Fedorchuk Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/fedorchukofficial/

Valeriy Fedorchuk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Valeriy Fedorchuk isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Valeriy Fedorchuk Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Valeriy Fedorchuk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında PFC Lviv

1 Şubat 2010 yılında Dnipro

1 Mart 2010 yılında Kryvbas

30 Haziran 2010 yılında Dnipro

1 Şubat 2011 yılında Kryvbas

30 Haziran 2012 yılında Dnipro

30 Ağustos 2012 yılında Kryvbas

30 Haziran 2013 yılında Dnipro

1 Temmuz 2013 yılında Karpaty

30 Haziran 2014 yılında Dnipro

25 Temmuz 2014 yılında Volyn Lutsk

31 Aralık 2014 yılında Dnipro

4 Şubat 2016 yılında Dinamo Kiev

3 Ağustos 2017 yılında Veres Rivne

20 Ekim 2017 yılında Kulüpsüz

11 Mart 2018 yılında Riga

13 Ağustos 2018 yılında FK Mariupol

21 Ağustos 2020 yılında Rukh Lviv

Valeriy Fedorchuk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Valeriy Fedorchuk şuan Rukh Lviv takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Valeriy Fedorchuk Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Enerhetyk NetishynFC Nyva-V Vinnytsia

Ukrayna U21 takımında 21 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 2 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.