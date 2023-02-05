Vincent Manceau kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vincent Manceau Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vincent Manceau adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vincent Manceau Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vincent Manceau 10 Temmuz 1989 tarihinde Angers şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Aslen Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vincent Manceau Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Kemari yapmaktadır. Vincent Manceau, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Guingamp futbol takımında oynamaktadır. Guingamp takımına 20 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Vincent Manceau'nin Guingamp ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Vincent Manceau Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Vincent Manceau isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Vincent Manceau Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vincent Manceau futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Angers SCO

20 Temmuz 2022 yılında Guingamp

Vincent Manceau Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vincent Manceau şuan Guingamp takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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