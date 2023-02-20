Will Sands kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Will Sands Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Will Sands adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Will Sands Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Will Sands 6 Temmuz 2000 tarihinde Rye, New York şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Will Sands Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. Will Sands, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Columbus Crew futbol takımında oynamaktadır. Columbus Crew takımına 21 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Will Sands'nin Columbus Crew ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Will Sands Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Will Sands isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Will Sands Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Will Sands futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2019 yılında Georgetown

1 Mayıs 2021 yılında Manhattan

1 Ağustos 2021 yılında Georgetown

21 Ocak 2022 yılında Columbus

Will Sands Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Will Sands şuan Columbus Crew takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.