Brady Scott kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brady Scott Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Brady Scott kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Brady Scott ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Brady Scott kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brady Scott Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Brady Scott kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brady Scott Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Brady Scott adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Brady Scott Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Brady Scott 30 Haziran 1999 tarihinde Petaluma, California şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Brady Canfield Scott şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Brady Scott Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PRO FC yapmaktadır. Brady Scott, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Columbus Crew futbol takımında oynamaktadır. Columbus Crew takımına 23 Aralık 2021 tarihinde katılmıştır. Brady Scott'nin Columbus Crew ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Brady Scott Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Brady Scott isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

Brady Scott Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Brady Scott futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında 1.FC Köln II

1 Temmuz 2018 yılında Köln

17 Ağustos 2020 yılında Nashville

24 Ağustos 2020 yılında Sacramento FC

30 Kasım 2020 yılında Nashville

15 Aralık 2020 yılında Austin

14 Mayıs 2021 yılında Memphis 901

30 Kasım 2021 yılında Austin

23 Aralık 2021 yılında Columbus

26 Mart 2022 yılında Columbus 2

30 Kasım 2022 yılında Columbus

Brady Scott kimdir

Brady Scott Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Brady Scott şuan Columbus Crew takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Marin FC, Sonoma County Alliance

Brady Scott Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Amerika Birleşik Devletleri U20 takımında 1 numaralı formasıyla 21 Mart 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 0 gol atmıştır.

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Brady Scott nereli

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