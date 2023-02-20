Max Arfsten kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Max Arfsten Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Max Arfsten adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Max Arfsten Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Max Arfsten 19 Nisan 2001 tarihinde Fresno, California şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Maximilian Arfsten şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Max Arfsten Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini First Wave Sports yapmaktadır. Max Arfsten, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Columbus Crew futbol takımında oynamaktadır. Columbus Crew takımına 21 Aralık 2022 tarihinde katılmıştır. Max Arfsten'nin Columbus Crew ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Max Arfsten Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Max Arfsten futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
11 Mart 2022 yılında San Jose II
21 Aralık 2022 yılında Columbus
Max Arfsten Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Max Arfsten şuan Columbus Crew takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?San Joaquin Memorial High School, California Odyssey SC (-8/19)
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.