Josh Williams kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Josh Williams Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Josh Williams adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Josh Williams Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Josh Williams 18 Nisan 1988 tarihinde Akron, Ohio şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Josh Williams Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PRO FC yapmaktadır. Josh Williams, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Columbus Crew futbol takımında oynamaktadır. Columbus Crew takımına 22 Aralık 2016 tarihinde katılmıştır. Josh Williams'nin Columbus Crew ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Josh Williams Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Josh Williams isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

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Josh Williams Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Josh Williams futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mayıs 2007 yılında Cleveland Int.

1 Ağustos 2007 yılında CSU Vikings

1 Mayıs 2008 yılında Cleveland Int.

1 Ağustos 2008 yılında CSU Vikings

1 Mayıs 2009 yılında Cleveland Int.

1 Ağustos 2009 yılında CSU Vikings

1 Mayıs 2010 yılında Cleveland Int.

31 Temmuz 2010 yılında CSU Vikings

16 Eylül 2010 yılında Columbus Crew

8 Aralık 2014 yılında New York City

31 Temmuz 2015 yılında Toronto

22 Aralık 2016 yılında Columbus Crew

Josh Williams Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Josh Williams şuan Columbus Crew takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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