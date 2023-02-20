Cucho Hernandez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cucho Hernandez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Cucho Hernandez kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Cucho Hernandez ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Cucho Hernandez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cucho Hernandez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Cucho Hernandez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cucho Hernandez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cucho Hernandez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cucho Hernandez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cucho Hernandez 20 Nisan 1999 tarihinde Pereira şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Kolombiya,İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Juan Camilo Hernández Suárez şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cucho Hernandez Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini YOU FIRST yapmaktadır. Cucho Hernandez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Columbus Crew futbol takımında oynamaktadır. Columbus Crew takımına 7 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Cucho Hernandez'nin Columbus Crew ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Cucho Hernandez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/CuchoHernandez

http://www.instagram.com/cuchohernandez/

Cucho Hernandez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cucho Hernandez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 12.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Cucho Hernandez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cucho Hernandez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Pereira

1 Ocak 2017 yılında Watford

2 Ocak 2017 yılında CD América

30 Haziran 2017 yılında Watford

8 Temmuz 2017 yılında SD Huesca

30 Haziran 2019 yılında Watford

26 Ağustos 2019 yılında Mallorca

20 Temmuz 2020 yılında Watford

14 Ağustos 2020 yılında Getafe

30 Haziran 2021 yılında Watford

7 Temmuz 2022 yılında Columbus

Cucho Hernandez kimdir

Cucho Hernandez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cucho Hernandez şuan Columbus Crew takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Cucho Hernandez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Kolombiya takımında 14 numaralı formasıyla 17 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 2 gol atmıştır.

Kolombiya U20 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 5 gol atmıştır.

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Cucho Hernandez nereli

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