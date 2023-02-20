Darlington Nagbe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Darlington Nagbe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Darlington Nagbe adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Darlington Nagbe Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Darlington Nagbe 19 Temmuz 1990 tarihinde Monrovia şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri,Liberya uyrukludur.Gerçek adı da Darlington Joe Phillip Nagbe şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Darlington Nagbe Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. Darlington Nagbe, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Columbus Crew futbol takımında oynamaktadır. Columbus Crew takımına 13 Kasım 2019 tarihinde katılmıştır. Darlington Nagbe'nin Columbus Crew ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Darlington Nagbe Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/darlingtonnagbe

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http://www.instagram.com/darlington.nagbe/

Darlington Nagbe Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Darlington Nagbe isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Darlington Nagbe Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Darlington Nagbe futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2008 yılında Akron Zips

1 Mayıs 2009 yılında Cleveland Int.

1 Ağustos 2009 yılında Akron Zips

1 Mayıs 2010 yılında Cleveland Int.

1 Ağustos 2010 yılında Akron Zips

13 Ocak 2011 yılında Portland

13 Aralık 2017 yılında Atlanta

13 Kasım 2019 yılında Columbus Crew

Darlington Nagbe Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Darlington Nagbe şuan Columbus Crew takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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