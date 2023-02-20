Keegan Hughes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Keegan Hughes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Keegan Hughes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Keegan Hughes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Keegan Hughes 22 Temmuz 2000 tarihinde Newark, Ohio şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Keegan Monroe Hughes şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Keegan Hughes Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Columbus Crew futbol takımında oynamaktadır. Columbus Crew takımına 11 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Keegan Hughes'nin Columbus Crew ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.
Keegan Hughes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Keegan Hughes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ağustos 2019 yılında Stanford Card.
11 Ocak 2023 yılında Columbus
Keegan Hughes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Keegan Hughes şuan Columbus Crew takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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