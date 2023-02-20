Milos Degenek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milos Degenek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Milos Degenek kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Milos Degenek ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Milos Degenek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milos Degenek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Milos Degenek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milos Degenek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Milos Degenek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Milos Degenek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Milos Degenek 28 Nisan 1994 tarihinde Knin şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Avustralya,Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Милош Дегенек şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Milos Degenek Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Milos Degenek, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Columbus Crew futbol takımında oynamaktadır. Columbus Crew takımına 24 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Milos Degenek'nin Columbus Crew ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Milos Degenek Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/milosdegenek45

http://www.instagram.com/milosdegenek/

Milos Degenek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Milos Degenek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Milos Degenek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Milos Degenek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında VfB Stuttg. U19

1 Temmuz 2013 yılında Stuttgart II

1 Temmuz 2015 yılında 1860 München

26 Ocak 2017 yılında Yokohama F. M.

5 Temmuz 2018 yılında Kızılyıldız

14 Ocak 2019 yılında Al-Hilal SFC

22 Temmuz 2019 yılında Kızılyıldız

30 Ağustos 2019 yılında Al-Hilal SFC

31 Ağustos 2019 yılında Kızılyıldız

24 Ocak 2022 yılında Columbus

Milos Degenek kimdir

Milos Degenek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Milos Degenek şuan Columbus Crew takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Australian Institute of Sport (-2012), VfB Stuttgart (-2012)

Milos Degenek Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Avustralya takımında 2 numaralı formasıyla 27 Mayıs 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 42 maçta 1 gol atmıştır.

Avustralya U17 takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 2 gol atmıştır.

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Milos Degenek nereli

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