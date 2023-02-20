İsaiah Parente kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İsaiah Parente Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İsaiah Parente adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İsaiah Parente Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İsaiah Parente 16 Mart 2000 tarihinde Medina, Ohio şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İsaiah Parente Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Promoesport yapmaktadır. İsaiah Parente, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Columbus Crew futbol takımında oynamaktadır. Columbus Crew takımına 11 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. İsaiah Parente'nin Columbus Crew ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

İsaiah Parente Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İsaiah Parente isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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İsaiah Parente Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İsaiah Parente futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2018 yılında Demon Deacons

11 Ocak 2021 yılında Columbus

İsaiah Parente Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İsaiah Parente şuan Columbus Crew takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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