Steven Moreira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Steven Moreira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Steven Moreira adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Steven Moreira Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Steven Moreira 13 Ağustos 1994 tarihinde Noisy-le-Grand şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Fransa,Yeşil Burun Adaları uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Steven Moreira Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sébastien Cagnet yapmaktadır. Steven Moreira, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Columbus Crew futbol takımında oynamaktadır. Columbus Crew takımına 23 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Steven Moreira'nin Columbus Crew ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Steven Moreira Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/S_MoreiraOff

http://www.instagram.com/s_moreira20/

Haberin Devamı

Steven Moreira Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Steven Moreira isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Steven Moreira Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Steven Moreira futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Rennes B

1 Temmuz 2013 yılında Rennes

30 Ağustos 2016 yılında FC Lorient

10 Ağustos 2018 yılında Toulouse

23 Ağustos 2021 yılında Columbus

Steven Moreira Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Steven Moreira şuan Columbus Crew takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

AS Champs-sur-Marne (2000-2004), US Torcy (2004-2009)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.