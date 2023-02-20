Eloy Room kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eloy Room Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Eloy Room kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Eloy Room ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Eloy Room kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eloy Room Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Eloy Room kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eloy Room Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eloy Room adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eloy Room Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eloy Room 6 Şubat 1989 tarihinde Nijmegen şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Curacao,Hollanda uyrukludur.Gerçek adı da Eloy Victor Room şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eloy Room Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PROSPORT Management yapmaktadır. Eloy Room, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Columbus Crew futbol takımında oynamaktadır. Columbus Crew takımına 9 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Eloy Room'nin Columbus Crew ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Eloy Room Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/EloyRoom

http://www.instagram.com/eloyroom/

http://www.facebook.com/eloyroom1

Eloy Room Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Eloy Room isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Eloy Room Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eloy Room futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 1998 yılında NEC Altyapı

1 Temmuz 2001 yılında Union Altyapı

1 Temmuz 2002 yılında Vitesse Youth

1 Temmuz 2004 yılında VIT/AGOVV U17

1 Temmuz 2006 yılında Vit./AGOVV U19

1 Temmuz 2008 yılında Vitesse

30 Temmuz 2013 yılında Go Ahead Eagles

29 Ocak 2014 yılında Vitesse

16 Ağustos 2017 yılında PSV Eindhoven

9 Temmuz 2019 yılında Columbus Crew

Eloy Room kimdir

Eloy Room Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eloy Room şuan Columbus Crew takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

SCE Nijmegen (1996-1998), NEC Nijmegen (1998-2001), VV Union Malden (2001/02), Vitesse (2002-2008)

Eloy Room Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Curaçao takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 43 maçta 0 gol atmıştır.

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Eloy Room nereli

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