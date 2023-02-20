Alexandru Matan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexandru Matan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexandru Matan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexandru Matan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexandru Matan 29 Ağustos 1999 tarihinde Galați şehrinde doğmuştur. 1,67 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Alexandru Irinel Măţan şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexandru Matan Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Pietro Chiodi Soccer M. yapmaktadır. Alexandru Matan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Columbus Crew futbol takımında oynamaktadır. Columbus Crew takımına 8 Mart 2021 tarihinde katılmıştır. Alexandru Matan'nin Columbus Crew ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alexandru Matan Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/alexmatan10_/

Alexandru Matan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alexandru Matan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Alexandru Matan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexandru Matan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında FC Viitorul

3 Eylül 2019 yılında FC Voluntari

10 Ağustos 2020 yılında FC Viitorul

8 Mart 2021 yılında Columbus

9 Ağustos 2022 yılında FC Rapid 1923

31 Aralık 2022 yılında Columbus

Alexandru Matan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexandru Matan şuan Columbus Crew takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Alexandru Matan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Rumänien U23 takımında 20 numaralı formasıyla 5 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Romanya U21 takımında 20 numaralı formasıyla 13 Haziran 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

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