Sean Zawadzki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sean Zawadzki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sean Zawadzki adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sean Zawadzki Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sean Zawadzki 21 Nisan 2000 tarihinde Olmsted Falls, Ohio şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sean Zawadzki Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Columbus Crew futbol takımında oynamaktadır. Columbus Crew takımına 13 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Sean Zawadzki'nin Columbus Crew ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Sean Zawadzki Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sean Zawadzki isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sean Zawadzki Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sean Zawadzki futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2018 yılında Georgetown

16 Nisan 2019 yılında Long Island RR

1 Ağustos 2019 yılında Georgetown

13 Ocak 2022 yılında Columbus

Sean Zawadzki Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sean Zawadzki şuan Columbus Crew takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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