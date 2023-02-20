Kevin Molino kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Molino Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kevin Molino adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kevin Molino Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kevin Molino 17 Haziran 1990 tarihinde Carenage şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Trinidad ve Tobago uyrukludur.Gerçek adı da Kevin Reginald Molino şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kevin Molino Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. Kevin Molino, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Columbus Crew futbol takımında oynamaktadır. Columbus Crew takımına 7 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Kevin Molino'nin Columbus Crew ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kevin Molino Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/kevinmolino10

http://www.instagram.com/_nash10/

Kevin Molino Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kevin Molino isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Kevin Molino Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kevin Molino futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mayıs 2009 yılında MPSC

18 Mart 2011 yılında Orlando City SC

1 Ocak 2015 yılında Orlando

27 Ocak 2017 yılında Minnesota

7 Ocak 2021 yılında Columbus

Kevin Molino Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kevin Molino şuan Columbus Crew takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Kevin Molino Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Trinidad ve Tobago takımında 10 numaralı formasıyla 4 Kasım 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 56 maçta 23 gol atmıştır.

Trinidad ve Tobago U23 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 5 gol atmıştır.

Trinidad ve Tobago U20 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 0 gol atmıştır.

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