Philip Quinton kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Philip Quinton Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Philip Quinton kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Philip Quinton ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.