Philip Quinton kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Philip Quinton Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Philip Quinton adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Philip Quinton Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Philip Quinton 16 Kasım 1999 tarihinde Portland, Oregon şehrinde doğmuştur. 1,96 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Philip Quinton Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PRO FC yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Columbus Crew futbol takımında oynamaktadır. Columbus Crew takımına 8 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Philip Quinton'nin Columbus Crew ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.
Philip Quinton Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Philip Quinton futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
11 Ocak 2022 yılında Columbus
1 Şubat 2022 yılında Kulüpsüz
18 Mart 2022 yılında Columbus 2
8 Şubat 2023 yılında Columbus
Philip Quinton Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Philip Quinton şuan Columbus Crew takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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