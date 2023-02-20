Luis Diaz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luis Diaz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luis Diaz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luis Diaz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luis Diaz 6 Aralık 1998 tarihinde Nicoya şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Kosta Rika uyrukludur.Gerçek adı da Luis Mario Díaz Espinoza şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luis Diaz Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KMR SG yapmaktadır. Luis Diaz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Columbus Crew futbol takımında oynamaktadır. Columbus Crew takımına 9 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Luis Diaz'nin Columbus Crew ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Luis Diaz Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/luis_diaz2206/

Luis Diaz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luis Diaz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Luis Diaz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luis Diaz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Mpl. Grecia U20

1 Ocak 2018 yılında Grecia

1 Temmuz 2018 yılında Herediano

2 Temmuz 2018 yılında Grecia

31 Aralık 2018 yılında Herediano

9 Temmuz 2019 yılında Columbus Crew

Luis Diaz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luis Diaz şuan Columbus Crew takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Luis Diaz Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kosta Rika takımında 16 numaralı formasıyla 7 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Kosta Rika U23 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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