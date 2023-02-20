Gustavo Vallecilla kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gustavo Vallecilla Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gustavo Vallecilla adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gustavo Vallecilla Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gustavo Vallecilla 28 Mayıs 1999 tarihinde Esmeraldas şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Exon Gustavo Vallecilla Godoy şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gustavo Vallecilla Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BLSPORTS yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Colorado Rapids futbol takımında oynamaktadır. Colorado Rapids takımına 28 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Gustavo Vallecilla'nin Colorado Rapids ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Gustavo Vallecilla Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/gustavovallecilla_5/

Gustavo Vallecilla Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gustavo Vallecilla isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gustavo Vallecilla Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gustavo Vallecilla futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Cuenca B

1 Ocak 2016 yılında Dep. Cuenca U20

1 Ocak 2017 yılında Cuenca B

1 Ocak 2018 yılında Dep. Cuenca

1 Ocak 2019 yılında SD Aucas

2 Ocak 2020 yılında Barcelona SC

31 Aralık 2020 yılında SD Aucas

5 Nisan 2021 yılında Cincinnati

31 Aralık 2021 yılında SD Aucas

1 Ocak 2022 yılında Cincinnati

28 Mart 2022 yılında Colorado

Gustavo Vallecilla Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gustavo Vallecilla şuan Colorado Rapids takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Gustavo Vallecilla Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ekvador takımında 19 numaralı formasıyla 5 Aralık 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Ekvador U23 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Ekvador U20 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 0 gol atmıştır.

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