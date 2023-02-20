Jake Morris kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jake Morris Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jake Morris adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jake Morris Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jake Morris 3 Mart 1999 tarihinde Fort Lauderdale, Florida şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Jake Francis Morris şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jake Morris Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. Jake Morris, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Columbus Crew futbol takımında oynamaktadır. Columbus Crew takımına 14 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Jake Morris'nin Columbus Crew ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Jake Morris Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jake Morris isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Jake Morris Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jake Morris futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2016 yılında Seattle Academy

1 Ağustos 2018 yılında Apache

1 Ağustos 2020 yılında Fighting Camels

14 Ocak 2022 yılında Columbus

Jake Morris Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jake Morris şuan Columbus Crew takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.