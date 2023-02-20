Patrick Schulte kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patrick Schulte Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Patrick Schulte adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Patrick Schulte Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Patrick Schulte 13 Mart 2001 tarihinde Saint Charles, Missouri şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Patrick Schulte Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Columbus Crew futbol takımında oynamaktadır. Columbus Crew takımına 11 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Patrick Schulte'nin Columbus Crew ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Patrick Schulte Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Patrick Schulte isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Patrick Schulte Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Patrick Schulte futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2017 yılında STLFC Academy

26 Ocak 2019 yılında St. Louis FC

31 Temmuz 2019 yılında STLFC Academy

1 Ağustos 2019 yılında SLU Billikens

11 Ocak 2022 yılında Columbus

Patrick Schulte Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Patrick Schulte şuan Columbus Crew takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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