Christian Ramirez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christian Ramirez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Christian Ramirez kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Christian Ramirez ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Christian Ramirez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christian Ramirez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Christian Ramirez

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Christian Ramirez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Christian Ramirez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Christian Ramirez 4 Nisan 1991 tarihinde Garden Grove, California şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Aslen Amerika Birleşik Devletleri,Kolombiya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Christian Ramirez Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PROSPORT Management yapmaktadır. Christian Ramirez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Columbus Crew futbol takımında oynamaktadır. Columbus Crew takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Christian Ramirez'nin Columbus Crew ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Christian Ramirez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Chris_Ramirez17

http://www.instagram.com/christianramirez_21/

Christian Ramirezboyu ve yaşı kaç

Christian Ramirez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Christian Ramirez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.30 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Christian Ramirez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Christian Ramirez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2009 yılında UCSB Gauchos

1 Mayıs 2010 yılında Orange County

1 Ağu 2010 yılında UCSB Gauchos

1 Mayıs 2011 yılında Orange County

31 Temmuz 2011 yılında UCSB Gauchos

1 Ağu 2011 yılında CU Irvine

1 Mayıs 2012 yılında Orange County

1 Ağu 2012 yılında CU Irvine

5 Mart 2013 yılında Charlotte

8 Ocak 2014 yılında Minnesota NASL

5 Ocak 2017 yılında Minnesota

6 Ağu 2018 yılında LAFC

7 Ağu 2019 yılında Houston

1 Temmuz 2021 yılında Aberdeen FC

31 Ocak 2023 yılında Columbus

Christian Ramirez kimdir

Christian Ramirez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Christian Ramirez şuan Columbus Crew takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

La Quinta High School, Irvine Strikers, Pateadores

Christian Ramirez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Amerika Birleşik Devletleri takımında 21 numaralı formasıyla 28 Ocak 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Christian Ramirez nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Son Haberler
Tom Parkes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tom Parkes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Tom Parkes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tom Parkes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Enkaz altında 140 saat! Ekipler çalışırken Kur'an-ı Kerim okuyan Muhammed Habib kurtarıldı
Enkaz altında 140 saat! Ekipler çalışırken Kur'an-ı Kerim okuyan Muhammed Habib kurtarıldı
Phillip Cancar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Phillip Cancar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Phillip Cancar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Phillip Cancar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Luiyi De Lucas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luiyi De Lucas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Luiyi De Lucas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luiyi De Lucas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?
Fenerbahçe- Konyaspor maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi!
Fenerbahçe- Konyaspor maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi!
Trabzonspor taraftarlarından çirkin davranışlar! Metroda sigara içtiler, ücret ödemeden turnikeden geçtiler
Trabzonspor taraftarlarından çirkin davranışlar! Metroda sigara içtiler, ücret ödemeden turnikeden geçtiler
Çok Okunanlar
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Hatay'da mucizeye tanıklık ettik! 7 aylık Hamza bebek enkazdan sağ olarak çıkarıldı
Hatay'da mucizeye tanıklık ettik! 7 aylık Hamza bebek enkazdan sağ olarak çıkarıldı
Joel Fernandez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joel Fernandez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Joel Fernandez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joel Fernandez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Angel Villagra kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Angel Villagra Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Angel Villagra kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Angel Villagra Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Rıdvan Dilmen gündeme getirmişti! Ahmet Ercanlar şike yaptığı öne sürülen hakemlerin ismini açıkladı
Rıdvan Dilmen gündeme getirmişti! Ahmet Ercanlar şike yaptığı öne sürülen hakemlerin ismini açıkladı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 5 Şubat 2023 Pazar maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 5 Şubat 2023 Pazar maç programı
Pendikspor, Boluspor'u deplasmanda mağlup etti! Boluspor 1-3 Pendikspor | MAÇ SONUCU
Pendikspor, Boluspor'u deplasmanda mağlup etti! Boluspor 1-3 Pendikspor | MAÇ SONUCU
Yorumlananlar
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?