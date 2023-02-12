Christian Ramirez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christian Ramirez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Christian Ramirez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Christian Ramirez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Christian Ramirez 4 Nisan 1991 tarihinde Garden Grove, California şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Aslen Amerika Birleşik Devletleri,Kolombiya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Christian Ramirez Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PROSPORT Management yapmaktadır. Christian Ramirez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Columbus Crew futbol takımında oynamaktadır. Columbus Crew takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Christian Ramirez'nin Columbus Crew ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Christian Ramirez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Chris_Ramirez17

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http://www.instagram.com/christianramirez_21/

Christian Ramirez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Christian Ramirez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.30 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Christian Ramirez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Christian Ramirez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2009 yılında UCSB Gauchos

1 Mayıs 2010 yılında Orange County

1 Ağu 2010 yılında UCSB Gauchos

1 Mayıs 2011 yılında Orange County

31 Temmuz 2011 yılında UCSB Gauchos

1 Ağu 2011 yılında CU Irvine

1 Mayıs 2012 yılında Orange County

1 Ağu 2012 yılında CU Irvine

5 Mart 2013 yılında Charlotte

8 Ocak 2014 yılında Minnesota NASL

5 Ocak 2017 yılında Minnesota

6 Ağu 2018 yılında LAFC

7 Ağu 2019 yılında Houston

1 Temmuz 2021 yılında Aberdeen FC

31 Ocak 2023 yılında Columbus

Christian Ramirez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Christian Ramirez şuan Columbus Crew takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Christian Ramirez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

La Quinta High School, Irvine Strikers, Pateadores

Amerika Birleşik Devletleri takımında 21 numaralı formasıyla 28 Ocak 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

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