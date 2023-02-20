Lucas Zelarayan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Zelarayan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucas Zelarayan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lucas Zelarayan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lucas Zelarayan 20 Haziran 1992 tarihinde Córdoba şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Ermenistan,Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Լուկաս Մանուել Զելարայան / Lucas Manuel Zelarayán şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lucas Zelarayan Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Ballon Investments yapmaktadır. Lucas Zelarayan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Columbus Crew futbol takımında oynamaktadır. Columbus Crew takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Lucas Zelarayan'nin Columbus Crew ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Lucas Zelarayan Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Lucazelarayan31

http://www.instagram.com/lucaszelarayan/

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Lucas Zelarayan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lucas Zelarayan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 7.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Lucas Zelarayan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lucas Zelarayan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Belgrano

1 Ocak 2016 yılında Tigres UANL

1 Ocak 2020 yılında Columbus Crew

Lucas Zelarayan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lucas Zelarayan şuan Columbus Crew takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Lucas Zelarayan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ermenistan takımında 10 numaralı formasıyla 8 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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