Jacen Russell Rowe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jacen Russell Rowe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jacen Russell Rowe adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jacen Russell Rowe Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jacen Russell Rowe 13 Eylül 2002 tarihinde Toronto, Ontario şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Kanada,Jamaika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jacen Russell Rowe Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jacen Russell Rowe, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Columbus Crew futbol takımında oynamaktadır. Columbus Crew takımına 29 Haziran 2022 tarihinde katılmıştır. Jacen Russell Rowe'nin Columbus Crew ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Jacen Russell Rowe Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jrr.13/

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Jacen Russell Rowe Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jacen Russell Rowe isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Jacen Russell Rowe Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jacen Russell Rowe futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Temmuz 2019 yılında Toronto FC II

30 Kasım 2019 yılında TFC Academy

1 Ağustos 2020 yılında Maryland

18 Mart 2022 yılında Columbus 2

29 Haziran 2022 yılında Columbus

Jacen Russell Rowe Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jacen Russell Rowe şuan Columbus Crew takımında oynamakta ve 39 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jacen Russell Rowe Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Brampton YSC

Kanada U17 takımında 9 numaralı formasıyla 2 Mayıs 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 4 gol atmıştır.

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