Evan Bush kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Evan Bush Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Evan Bush adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Evan Bush Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Evan Bush 6 Mart 1986 tarihinde Concord Township, Ohio şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Evan William Bush şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Evan Bush Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Stone Sports Management, LLC yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Columbus Crew futbol takımında oynamaktadır. Columbus Crew takımına 13 Aralık 2020 tarihinde katılmıştır. Evan Bush'nin Columbus Crew ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Evan Bush Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/ebushel1

http://www.instagram.com/evanbush1/

Evan Bush Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Evan Bush isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Evan Bush Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Evan Bush futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mayıs 2006 yılında Fire Premier

1 Ağustos 2006 yılında Akron Zips

1 Mayıs 2007 yılında Cleveland Int.

1 Ağustos 2007 yılında Akron Zips

1 Mayıs 2008 yılında Cape Cod Crusaders

1 Ağustos 2008 yılında Akron Zips

3 Mart 2009 yılında Cleveland City

18 Şubat 2010 yılında CP Baltimore

11 Mart 2011 yılında Montreal

28 Eylül 2020 yılında Vancouver

13 Aralık 2020 yılında Columbus

Evan Bush Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Evan Bush şuan Columbus Crew takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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