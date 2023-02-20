Mohamed Farsi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Farsi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Farsi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed Farsi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed Farsi 16 Aralık 1999 tarihinde Montréal, Québec şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Kanada,Cezayir uyrukludur.Gerçek adı da Mohamed Ramzdine Farsi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed Farsi Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini OBELISQ yapmaktadır. Mohamed Farsi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Columbus Crew futbol takımında oynamaktadır. Columbus Crew takımına 22 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mohamed Farsi'nin Columbus Crew ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Mohamed Farsi Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Farsi_15

http://www.instagram.com/farsi_15

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Mohamed Farsi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed Farsi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Mohamed Farsi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed Farsi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında AS Aïn M'lila

15 Nisan 2020 yılında Cavalry FC

1 Aralık 2021 yılında Kulüpsüz

18 Mart 2022 yılında Columbus 2

22 Temmuz 2022 yılında Columbus

Mohamed Farsi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed Farsi şuan Columbus Crew takımında oynamakta ve 41 numaralı formayı giymektedir.

Mohamed Farsi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kanada U23 takımında 12 numaralı formasıyla 19 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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