Jimmy Medranda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jimmy Medranda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jimmy Medranda adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jimmy Medranda Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jimmy Medranda 7 Şubat 1994 tarihinde Mosquera şehrinde doğmuştur. 1,65 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Jimmy Gerardo Medranda Obando şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jimmy Medranda Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PRO FC yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Columbus Crew futbol takımında oynamaktadır. Columbus Crew takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jimmy Medranda'nin Columbus Crew ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Jimmy Medranda Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jimao7/

Jimmy Medranda Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jimmy Medranda isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Jimmy Medranda Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jimmy Medranda futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Ağustos 2013 yılında Kansas City

31 Aralık 2013 yılında Pereira B

13 Şubat 2014 yılında Kansas City

9 Temmuz 2014 yılında Oklahoma City

1 Eylül 2014 yılında Kansas City

25 Mart 2016 yılında Swope Park

1 Nisan 2016 yılında Kansas City

16 Temmuz 2019 yılında Kansas City II

18 Kasım 2019 yılında Kansas City

19 Kasım 2019 yılında Nashville

21 Ekim 2020 yılında Seattle

1 Ocak 2023 yılında Columbus

Jimmy Medranda Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jimmy Medranda şuan Columbus Crew takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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