Aidan Morris kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aidan Morris Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aidan Morris adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aidan Morris Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aidan Morris 16 Kasım 2001 tarihinde Fort Lauderdale, Florida şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aidan Morris Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aidan Morris, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Columbus Crew futbol takımında oynamaktadır. Columbus Crew takımına 14 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Aidan Morris'nin Columbus Crew ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Aidan Morris Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/aidanzmorris/

Aidan Morris Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aidan Morris isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Aidan Morris Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aidan Morris futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında CLB Academy

1 Ağustos 2019 yılında Indiana Hoosier

14 Ocak 2020 yılında Columbus Crew

Aidan Morris Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aidan Morris şuan Columbus Crew takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Aidan Morris Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Amerika Birleşik Devletleri takımında 21 numaralı formasıyla 26 Ocak 2023 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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