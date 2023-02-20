Yaw Yeboah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yaw Yeboah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yaw Yeboah kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Yaw Yeboah ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Yaw Yeboah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yaw Yeboah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yaw Yeboah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yaw Yeboah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yaw Yeboah adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yaw Yeboah Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yaw Yeboah 28 Mart 1997 tarihinde Accra şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Gana uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yaw Yeboah Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini YOU FIRST yapmaktadır. Yaw Yeboah, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Columbus Crew futbol takımında oynamaktadır. Columbus Crew takımına 6 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Yaw Yeboah'nin Columbus Crew ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Yaw Yeboah Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/yawyeboah_gh/

Yaw Yeboah Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yaw Yeboah isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.80 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Yaw Yeboah Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yaw Yeboah futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Man City U21

14 Ağustos 2015 yılında LOSC Lille

30 Haziran 2016 yılında Man City U21

21 Temmuz 2016 yılında Twente

30 Haziran 2017 yılında Man City U23

31 Ağustos 2017 yılında Real Oviedo

30 Haziran 2018 yılında Man City U23

18 Temmuz 2018 yılında CD Numancia

30 Temmuz 2019 yılında Celta Vigo B

30 Haziran 2020 yılında CD Numancia

11 Ağustos 2020 yılında Wisla Krakow

6 Ocak 2022 yılında Columbus

Yaw Yeboah kimdir

Yaw Yeboah Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yaw Yeboah şuan Columbus Crew takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Yaw Yeboah Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Gana takımında 19 numaralı formasıyla 9 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Gana U23 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Gana U20 takımında 17 numaralı formasıyla 9 Mart 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 5 gol atmıştır.

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Yaw Yeboah nereli

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