4 yıllık bölümler arasında yer alan Almanca Öğretmenliği 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Almanca Öğretmenliği bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Almanca Öğretmenliği bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

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(4 Yıllık) Almanca Öğretmenliği 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (DİL)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) Almanca Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) DİL 50+2 / 52 396,29554 25.104 Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Almanca Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) DİL 50+2 / 52 384,52158 29.362 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İstanbul) (Devlet) Almanca Öğretmenliği (Örgün) (Almanca) (4 Yıllık) DİL 50+2 / 52 381,38097 30.505 Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) Almanca Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) DİL 50+2 / 52 380,81844 30.692 Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) Almanca Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) DİL 50+2 / 52 327,11214 51.356 Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Almanca Öğretmenliği (Örgün) (Almanca) (4 Yıllık) DİL 50+2 / 52 322,90736 53.076 Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) Almanca Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) DİL 50+2 / 52 309,49566 58.624 Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) Almanca Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) DİL 70+2 / 72 301,82601 61.791 Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Almanca Öğretmenliği (Örgün) (Almanca) (4 Yıllık) DİL 50+2 / 52 294,28110 64.950 Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) Almanca Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) DİL 50+2 / 52 292,20921 65.877 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) Almanca Öğretmenliği (Örgün) (Almanca) (4 Yıllık) DİL 50+2 / 52 359,52055 38.625 Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) Almanca Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) DİL 50+2 / 52 356,56360 39.788 Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) Almanca Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) DİL 50+2 / 52 347,71833 43.153 Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet) Almanca Öğretmenliği (Örgün) (Almanca) (4 Yıllık) DİL 50+2 / 52 342,01441 45.383 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Nevşehir) (Devlet) Almanca Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) DİL 30+1 / 31 330,68380 49.893 Hakkari Üniversitesi (Hakkari) (Devlet) Almanca Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) DİL 30+1 / 31 277,62678 72.289 Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) Almanca Öğretmenliği (Örgün) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) DİL 3+0 / 2 Dolmadı Dolmadı

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.