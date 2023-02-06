4 yıllık bölümler arasında yer alan Almanca Öğretmenliği 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Almanca Öğretmenliği bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.
Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.
Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Almanca Öğretmenliği bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.
(4 Yıllık) Almanca Öğretmenliği 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (DİL)
|Üniversite
Adı
|Bölüm Türü
|P. Türü
|Kontenjan
/Yer
|Taban Puan
|Başarı
Sıra
|Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)
|Almanca Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|DİL
|50+2 / 52
|396,29554
|25.104
|Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Almanca Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|DİL
|50+2 / 52
|384,52158
|29.362
|İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İstanbul) (Devlet)
|Almanca Öğretmenliği (Örgün) (Almanca) (4 Yıllık)
|DİL
|50+2 / 52
|381,38097
|30.505
|Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet)
|Almanca Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|DİL
|50+2 / 52
|380,81844
|30.692
|Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet)
|Almanca Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|DİL
|50+2 / 52
|327,11214
|51.356
|Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Almanca Öğretmenliği (Örgün) (Almanca) (4 Yıllık)
|DİL
|50+2 / 52
|322,90736
|53.076
|Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet)
|Almanca Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|DİL
|50+2 / 52
|309,49566
|58.624
|Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)
|Almanca Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|DİL
|70+2 / 72
|301,82601
|61.791
|Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Almanca Öğretmenliği (Örgün) (Almanca) (4 Yıllık)
|DİL
|50+2 / 52
|294,28110
|64.950
|Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet)
|Almanca Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|DİL
|50+2 / 52
|292,20921
|65.877
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|Almanca Öğretmenliği (Örgün) (Almanca) (4 Yıllık)
|DİL
|50+2 / 52
|359,52055
|38.625
|Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet)
|Almanca Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|DİL
|50+2 / 52
|356,56360
|39.788
|Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet)
|Almanca Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|DİL
|50+2 / 52
|347,71833
|43.153
|Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet)
|Almanca Öğretmenliği (Örgün) (Almanca) (4 Yıllık)
|DİL
|50+2 / 52
|342,01441
|45.383
|Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Nevşehir) (Devlet)
|Almanca Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|DİL
|30+1 / 31
|330,68380
|49.893
|Hakkari Üniversitesi (Hakkari) (Devlet)
|Almanca Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|DİL
|30+1 / 31
|277,62678
|72.289
|Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet)
|Almanca Öğretmenliği (Örgün) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|DİL
|3+0 / 2
|Dolmadı
|Dolmadı
NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.