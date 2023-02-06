4 yıllık bölümler arasında yer alan Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

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(4 Yıllık) Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (DİL)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık) DİL 40+1 / 41 372,87844 33.628 Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık) DİL 35+1 / 36 335,98447 47.781 Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı (Örgün) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) DİL 2+0 / 2 259,63250 80.632 Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet) Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık) DİL 30+1 / 31 215,07478 103.253

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.