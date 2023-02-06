4 yıllık bölümler arasında yer alan Arapça Mütercim ve Tercümanlık (Yüksekokul) 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Arapça Mütercim ve Tercümanlık (Yüksekokul) bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Haberin Devamı

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Arapça Mütercim ve Tercümanlık (Yüksekokul) bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

(4 Yıllık) Arapça Mütercim ve Tercümanlık (Yüksekokul) 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (DİL)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Arapça Mütercim ve Tercümanlık (Yüksekokul) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) DİL 3+0 / 3 384,73849 29.284 Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) Arapça Mütercim ve Tercümanlık (Yüksekokul) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) DİL 15+0 / 15 328,29516 50.896 Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) Arapça Mütercim ve Tercümanlık (Yüksekokul) (Örgün) (4 Yıllık) DİL 60+2 / 62 286,25417 68.524 Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) Arapça Mütercim ve Tercümanlık (Yüksekokul) (Örgün) (4 Yıllık) DİL 40+1 / 41 283,54109 69.670 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) (Devlet) Arapça Mütercim ve Tercümanlık (Yüksekokul) (Örgün) (4 Yıllık) DİL 60+2 / 62 236,68504 92.163 Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) Arapça Mütercim ve Tercümanlık (Yüksekokul) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) DİL 15+0 / 15 204,48756 108.526 İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Arapça Mütercim ve Tercümanlık (Yüksekokul) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) DİL 17+0 / 17 199,67440 110.779

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.