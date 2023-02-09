4 yıllık bölümler arasında yer alan Fransızca Öğretmenliği 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Fransızca Öğretmenliği bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.
Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.
Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Fransızca Öğretmenliği bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.
(4 Yıllık) Fransızca Öğretmenliği 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (DİL)
|Üniversite
Adı
|Bölüm Türü
|P. Türü
|Kontenjan
/Yer
|Taban Puan
|Başarı
Sıra
|Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Fransızca Öğretmenliği (Örgün) (Fransızca) (4 Yıllık)
|DİL
|45+2 / 47
|411,15693
|20.034
|Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Fransızca Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|DİL
|45+2 / 47
|398,87243
|24.230
|İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İstanbul) (Devlet)
|Fransızca Öğretmenliği (Örgün) (Fransızca) (4 Yıllık)
|DİL
|20+1 / 21
|390,69054
|27.106
|Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet)
|Fransızca Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|DİL
|50+2 / 52
|381,23842
|30.557
|Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)
|Fransızca Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|DİL
|35+1 / 36
|376,68464
|32.175
|Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Fransızca Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|DİL
|40+1 / 41
|373,56064
|33.367
|Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet)
|Fransızca Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|DİL
|40+1 / 41
|317,86841
|55.105
|Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet)
|Fransızca Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|DİL
|40+1 / 41
|315,62576
|56.084
|Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet)
|Fransızca Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|DİL
|40+1 / 41
|362,45600
|37.518
|Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)
|Fransızca Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|DİL
|50+2 / 52
|250,19823
|85.291
|Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet)
|Fransızca Öğretmenliği (Örgün) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|DİL
|2+0 / 2
|223,14858
|99.200
NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.