4 yıllık bölümler arasında yer alan Fransızca Öğretmenliği 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Fransızca Öğretmenliği bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Fransızca Öğretmenliği bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

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(4 Yıllık) Fransızca Öğretmenliği 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (DİL)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Fransızca Öğretmenliği (Örgün) (Fransızca) (4 Yıllık) DİL 45+2 / 47 411,15693 20.034 Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Fransızca Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) DİL 45+2 / 47 398,87243 24.230 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İstanbul) (Devlet) Fransızca Öğretmenliği (Örgün) (Fransızca) (4 Yıllık) DİL 20+1 / 21 390,69054 27.106 Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) Fransızca Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) DİL 50+2 / 52 381,23842 30.557 Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) Fransızca Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) DİL 35+1 / 36 376,68464 32.175 Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Fransızca Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) DİL 40+1 / 41 373,56064 33.367 Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) Fransızca Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) DİL 40+1 / 41 317,86841 55.105 Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) Fransızca Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) DİL 40+1 / 41 315,62576 56.084 Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) Fransızca Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) DİL 40+1 / 41 362,45600 37.518 Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) Fransızca Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) DİL 50+2 / 52 250,19823 85.291 Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) Fransızca Öğretmenliği (Örgün) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) DİL 2+0 / 2 223,14858 99.200

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.