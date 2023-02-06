4 yıllık bölümler arasında yer alan Amerikan Kültürü ve Edebiyatı 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

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(4 Yıllık) Amerikan Kültürü ve Edebiyatı 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (DİL)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) DİL 6+0 / 6 490,67774 3.248 Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) DİL 80+2 / 82 442,13064 11.192 İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) DİL 80+2 / 82 438,20155 12.194 Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) DİL 6+0 / 6 432,09315 13.744 Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) DİL 60+2 / 62 431,58990 13.909 Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) DİL 60+2 / 62 426,55594 15.304 Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) DİL 80+2 / 82 420,10048 17.186 Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) DİL 10+0 / 10 419,39341 17.414 İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) DİL 37+0 / 37 400,28373 23.754 Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) DİL 10+0 / 10 297,44326 63.611 Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık) DİL 40+1 / 41 330,58329 49.937 Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) DİL 32+0 / 32 280,83770 70.813 Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) DİL 2+0 / 2 276,24611 72.904 Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) DİL 59+0 / 59 261,75266 79.597 Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) DİL 10+0 / 4 Dolmadı Dolmadı Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) DİL 10+0 / 1 Dolmadı Dolmadı Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (Örgün) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) DİL 1+0 / --- --- ---

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.