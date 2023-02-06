4 yıllık bölümler arasında yer alan Amerikan Kültürü ve Edebiyatı 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.
Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.
Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.
(4 Yıllık) Amerikan Kültürü ve Edebiyatı 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (DİL)
|Üniversite
Adı
|Bölüm Türü
|P. Türü
|Kontenjan
/Yer
|Taban Puan
|Başarı
Sıra
|İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|DİL
|6+0 / 6
|490,67774
|3.248
|Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|80+2 / 82
|442,13064
|11.192
|İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|80+2 / 82
|438,20155
|12.194
|Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|DİL
|6+0 / 6
|432,09315
|13.744
|Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet)
|Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|60+2 / 62
|431,58990
|13.909
|Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|60+2 / 62
|426,55594
|15.304
|Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet)
|Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|80+2 / 82
|420,10048
|17.186
|Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|DİL
|10+0 / 10
|419,39341
|17.414
|İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|DİL
|37+0 / 37
|400,28373
|23.754
|Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)
|Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|DİL
|10+0 / 10
|297,44326
|63.611
|Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)
|Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)
|DİL
|40+1 / 41
|330,58329
|49.937
|Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|DİL
|32+0 / 32
|280,83770
|70.813
|Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)
|DİL
|2+0 / 2
|276,24611
|72.904
|Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|DİL
|59+0 / 59
|261,75266
|79.597
|Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)
|Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|DİL
|10+0 / 4
|Dolmadı
|Dolmadı
|Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)
|Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|DİL
|10+0 / 1
|Dolmadı
|Dolmadı
|Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)
|Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (Örgün) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|DİL
|1+0 / ---
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NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.