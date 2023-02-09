(4 Yıllık) Turizm Rehberliği (Fakülte) 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (DİL)

2023 YKS sınavına giren öğrenciler, Turizm Rehberliği (Fakülte) bölümü 2023 taban puanı, başarı sıralaması nedir sorusunun cevabını arama motorlarında araştırıyor. ÖSYM-YÖK ATLAS en son yayınladığı tercih kılavuzuyla bu soruya yanıt vermiş oldu.

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(4 Yıllık) Turizm Rehberliği (Fakülte) 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (DİL)

4 yıllık bölümler arasında yer alan Turizm Rehberliği (Fakülte) 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Turizm Rehberliği (Fakülte) bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Turizm Rehberliği (Fakülte) bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

(4 Yıllık) Turizm Rehberliği (Fakülte) 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (DİL)

Üniversite
Adı		Bölüm TürüP. TürüKontenjan
/Yer

Taban Puan

Başarı
Sıra

İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)

Turizm Rehberliği (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)

DİL

5+0 / 5

400,86808

23.555

Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet)

Turizm Rehberliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)

DİL

50+2 / 52

391,92300

26.690

Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)

Turizm Rehberliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)

DİL

40+1 / 41

389,11062

27.680

Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet)

Turizm Rehberliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)

DİL

55+2 / 57

382,79152

30.003

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İzmir) (Devlet)

Turizm Rehberliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)

DİL

60+2 / 62

372,50306

33.753

Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)

Turizm Rehberliği (Fakülte) (Örgün) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)

DİL

1+0 / 1

327,93416

51.026

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet)

Turizm Rehberliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)

DİL

50+2 / 52

321,97845

53.462

Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet)

Turizm Rehberliği (Fakülte) (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)

DİL

40+1 / 41

321,82630

53.528

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Sakarya) (Devlet)

Turizm Rehberliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)

DİL

60+2 / 62

321,39719

53.681

Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet)

Turizm Rehberliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)

DİL

30+1 / 31

320,54948

54.026

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Isparta) (Devlet)

Turizm Rehberliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)

DİL

40+1 / 41

315,10640

56.290

Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet)

Turizm Rehberliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)

DİL

60+2 / 62

314,08966

56.734

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Nevşehir) (Devlet)

Turizm Rehberliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)

DİL

50+2 / 52

312,15396

57.539

İskenderun Teknik Üniversitesi (Hatay) (Devlet)

Turizm Rehberliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)

DİL

30+1 / 31

305,97981

60.072

Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet)

Turizm Rehberliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)

DİL

50+2 / 52

305,78364

60.142

Kırklareli Üniversitesi (Kırklareli) (Devlet)

Turizm Rehberliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)

DİL

40+1 / 41

305,18775

60.377

Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet)

Turizm Rehberliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)

DİL

50+2 / 52

298,74213

63.074

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Sakarya) (Devlet)

Turizm Rehberliği (Fakülte) (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)

DİL

50+2 / 52

297,32051

63.668

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) (Devlet)

Turizm Rehberliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)

DİL

40+1 / 41

294,03384

65.071

Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet)

Turizm Rehberliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)

DİL

40+1 / 41

287,29448

68.064

Karabük Üniversitesi (Karabük) (Devlet)

Turizm Rehberliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)

DİL

30+1 / 31

285,93261

68.635

Aksaray Üniversitesi (Aksaray) (Devlet)

Turizm Rehberliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)

DİL

40+1 / 41

284,34717

69.314

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet)

Turizm Rehberliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)

DİL

50+2 / 52

362,93729

37.318

Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet)

Turizm Rehberliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)

DİL

60+2 / 62

360,83476

38.112

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)

Turizm Rehberliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)

DİL

30+1 / 31

359,85621

38.486

Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet)

Turizm Rehberliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)

DİL

60+2 / 62

347,43213

43.256

Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet)

Turizm Rehberliği (Fakülte) (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)

DİL

40+1 / 41

342,80679

45.094

Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet)

Turizm Rehberliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)

DİL

60+2 / 62

338,94191

46.632

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet)

Turizm Rehberliği (Fakülte) (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)

DİL

40+1 / 41

338,60684

46.748

Mersin Üniversitesi (Mersin) (Devlet)

Turizm Rehberliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)

DİL

60+2 / 62

337,79354

47.068

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet)

Turizm Rehberliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)

DİL

40+1 / 41

330,67113

49.902

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet)

Turizm Rehberliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)

DİL

40+1 / 41

277,76542

72.200

Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet)

Turizm Rehberliği (Fakülte) (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)

DİL

40+1 / 41

274,50005

73.650

Mardin Artuklu Üniversitesi (Mardin) (Devlet)

Turizm Rehberliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)

DİL

30+1 / 31

270,86416

75.327

Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)

Turizm Rehberliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)

DİL

100+3 / 103

265,54539

77.834

Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) (Devlet)

Turizm Rehberliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)

DİL

50+2 / 52

263,19611

78.915

Adıyaman Üniversitesi (Adıyaman) (Devlet)

Turizm Rehberliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)

DİL

40+1 / 41

257,09595

81.875

İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)

Turizm Rehberliği (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)

DİL

25+0 / 25

253,53777

83.671

Gümüşhane Üniversitesi (Gümüşhane) (Devlet)

Turizm Rehberliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)

DİL

50+2 / 52

252,34154

84.264

Batman Üniversitesi (Batman) (Devlet)

Turizm Rehberliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)

DİL

35+1 / 36

243,40957

88.683

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.

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