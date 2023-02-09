4 yıllık bölümler arasında yer alan Turizm Rehberliği (Fakülte) 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Turizm Rehberliği (Fakülte) bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Turizm Rehberliği (Fakülte) bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

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(4 Yıllık) Turizm Rehberliği (Fakülte) 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (DİL)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Turizm Rehberliği (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) DİL 5+0 / 5 400,86808 23.555 Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) Turizm Rehberliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) DİL 50+2 / 52 391,92300 26.690 Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) Turizm Rehberliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) DİL 40+1 / 41 389,11062 27.680 Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) Haberin Devamı Turizm Rehberliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) DİL 55+2 / 57 382,79152 30.003 İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İzmir) (Devlet) Turizm Rehberliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) DİL 60+2 / 62 372,50306 33.753 Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) Turizm Rehberliği (Fakülte) (Örgün) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) DİL 1+0 / 1 327,93416 51.026 Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) Turizm Rehberliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) DİL 50+2 / 52 321,97845 53.462 Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) Turizm Rehberliği (Fakülte) (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) DİL 40+1 / 41 321,82630 53.528 Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) Turizm Rehberliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) DİL 60+2 / 62 321,39719 53.681 Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) Turizm Rehberliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) DİL 30+1 / 31 320,54948 54.026 Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Isparta) (Devlet) Turizm Rehberliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) DİL 40+1 / 41 315,10640 56.290 Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) Turizm Rehberliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) DİL 60+2 / 62 314,08966 56.734 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Nevşehir) (Devlet) Turizm Rehberliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) DİL 50+2 / 52 312,15396 57.539 İskenderun Teknik Üniversitesi (Hatay) (Devlet) Turizm Rehberliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) DİL 30+1 / 31 305,97981 60.072 Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) Turizm Rehberliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) DİL 50+2 / 52 305,78364 60.142 Kırklareli Üniversitesi (Kırklareli) (Devlet) Turizm Rehberliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) DİL 40+1 / 41 305,18775 60.377 Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) Turizm Rehberliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) DİL 50+2 / 52 298,74213 63.074 Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) Turizm Rehberliği (Fakülte) (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) DİL 50+2 / 52 297,32051 63.668 Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) (Devlet) Turizm Rehberliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) DİL 40+1 / 41 294,03384 65.071 Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) Turizm Rehberliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) DİL 40+1 / 41 287,29448 68.064 Karabük Üniversitesi (Karabük) (Devlet) Turizm Rehberliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) DİL 30+1 / 31 285,93261 68.635 Aksaray Üniversitesi (Aksaray) (Devlet) Turizm Rehberliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) DİL 40+1 / 41 284,34717 69.314 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet) Turizm Rehberliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) DİL 50+2 / 52 362,93729 37.318 Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) Turizm Rehberliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) DİL 60+2 / 62 360,83476 38.112 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) Turizm Rehberliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) DİL 30+1 / 31 359,85621 38.486 Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) Turizm Rehberliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) DİL 60+2 / 62 347,43213 43.256 Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) Turizm Rehberliği (Fakülte) (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) DİL 40+1 / 41 342,80679 45.094 Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) Turizm Rehberliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) DİL 60+2 / 62 338,94191 46.632 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet) Turizm Rehberliği (Fakülte) (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) DİL 40+1 / 41 338,60684 46.748 Mersin Üniversitesi (Mersin) (Devlet) Turizm Rehberliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) DİL 60+2 / 62 337,79354 47.068 Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) Turizm Rehberliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) DİL 40+1 / 41 330,67113 49.902 Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet) Turizm Rehberliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) DİL 40+1 / 41 277,76542 72.200 Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) Turizm Rehberliği (Fakülte) (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) DİL 40+1 / 41 274,50005 73.650 Mardin Artuklu Üniversitesi (Mardin) (Devlet) Turizm Rehberliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) DİL 30+1 / 31 270,86416 75.327 Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) Turizm Rehberliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) DİL 100+3 / 103 265,54539 77.834 Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) (Devlet) Turizm Rehberliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) DİL 50+2 / 52 263,19611 78.915 Adıyaman Üniversitesi (Adıyaman) (Devlet) Turizm Rehberliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) DİL 40+1 / 41 257,09595 81.875 İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Turizm Rehberliği (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) DİL 25+0 / 25 253,53777 83.671 Gümüşhane Üniversitesi (Gümüşhane) (Devlet) Turizm Rehberliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) DİL 50+2 / 52 252,34154 84.264 Batman Üniversitesi (Batman) (Devlet) Turizm Rehberliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) DİL 35+1 / 36 243,40957 88.683

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.