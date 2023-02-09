4 yıllık bölümler arasında yer alan Turizm Rehberliği (Fakülte) 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Turizm Rehberliği (Fakülte) bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.
Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.
Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Turizm Rehberliği (Fakülte) bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.
(4 Yıllık) Turizm Rehberliği (Fakülte) 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (DİL)
|Üniversite
Adı
|Bölüm Türü
|P. Türü
|Kontenjan
/Yer
Taban Puan
|Başarı
Sıra
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
Turizm Rehberliği (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
DİL
5+0 / 5
400,86808
23.555
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet)
Turizm Rehberliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
DİL
50+2 / 52
391,92300
26.690
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)
Turizm Rehberliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
DİL
40+1 / 41
389,11062
27.680
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet)
Turizm Rehberliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
DİL
55+2 / 57
382,79152
30.003
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İzmir) (Devlet)
Turizm Rehberliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
DİL
60+2 / 62
372,50306
33.753
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)
Turizm Rehberliği (Fakülte) (Örgün) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
DİL
1+0 / 1
327,93416
51.026
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet)
Turizm Rehberliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
DİL
50+2 / 52
321,97845
53.462
Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet)
Turizm Rehberliği (Fakülte) (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
DİL
40+1 / 41
321,82630
53.528
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Sakarya) (Devlet)
Turizm Rehberliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
DİL
60+2 / 62
321,39719
53.681
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet)
Turizm Rehberliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
DİL
30+1 / 31
320,54948
54.026
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Isparta) (Devlet)
Turizm Rehberliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
DİL
40+1 / 41
315,10640
56.290
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet)
Turizm Rehberliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
DİL
60+2 / 62
314,08966
56.734
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Nevşehir) (Devlet)
Turizm Rehberliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
DİL
50+2 / 52
312,15396
57.539
İskenderun Teknik Üniversitesi (Hatay) (Devlet)
Turizm Rehberliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
DİL
30+1 / 31
305,97981
60.072
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet)
Turizm Rehberliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
DİL
50+2 / 52
305,78364
60.142
Kırklareli Üniversitesi (Kırklareli) (Devlet)
Turizm Rehberliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
DİL
40+1 / 41
305,18775
60.377
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet)
Turizm Rehberliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
DİL
50+2 / 52
298,74213
63.074
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Sakarya) (Devlet)
Turizm Rehberliği (Fakülte) (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
DİL
50+2 / 52
297,32051
63.668
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) (Devlet)
Turizm Rehberliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
DİL
40+1 / 41
294,03384
65.071
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet)
Turizm Rehberliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
DİL
40+1 / 41
287,29448
68.064
Karabük Üniversitesi (Karabük) (Devlet)
Turizm Rehberliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
DİL
30+1 / 31
285,93261
68.635
Aksaray Üniversitesi (Aksaray) (Devlet)
Turizm Rehberliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
DİL
40+1 / 41
284,34717
69.314
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet)
Turizm Rehberliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
DİL
50+2 / 52
362,93729
37.318
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet)
Turizm Rehberliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
DİL
60+2 / 62
360,83476
38.112
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
Turizm Rehberliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
DİL
30+1 / 31
359,85621
38.486
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet)
Turizm Rehberliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
DİL
60+2 / 62
347,43213
43.256
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet)
Turizm Rehberliği (Fakülte) (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
DİL
40+1 / 41
342,80679
45.094
Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet)
Turizm Rehberliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
DİL
60+2 / 62
338,94191
46.632
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet)
Turizm Rehberliği (Fakülte) (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
DİL
40+1 / 41
338,60684
46.748
Mersin Üniversitesi (Mersin) (Devlet)
Turizm Rehberliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
DİL
60+2 / 62
337,79354
47.068
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet)
Turizm Rehberliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
DİL
40+1 / 41
330,67113
49.902
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet)
Turizm Rehberliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
DİL
40+1 / 41
277,76542
72.200
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet)
Turizm Rehberliği (Fakülte) (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
DİL
40+1 / 41
274,50005
73.650
Mardin Artuklu Üniversitesi (Mardin) (Devlet)
Turizm Rehberliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
DİL
30+1 / 31
270,86416
75.327
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)
Turizm Rehberliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
DİL
100+3 / 103
265,54539
77.834
Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) (Devlet)
Turizm Rehberliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
DİL
50+2 / 52
263,19611
78.915
Adıyaman Üniversitesi (Adıyaman) (Devlet)
Turizm Rehberliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
DİL
40+1 / 41
257,09595
81.875
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
Turizm Rehberliği (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
DİL
25+0 / 25
253,53777
83.671
Gümüşhane Üniversitesi (Gümüşhane) (Devlet)
Turizm Rehberliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
DİL
50+2 / 52
252,34154
84.264
Batman Üniversitesi (Batman) (Devlet)
Turizm Rehberliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
DİL
35+1 / 36
243,40957
88.683
NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.