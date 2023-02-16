Abdullah Filiz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdullah Filiz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdullah Filiz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdullah Filiz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdullah Filiz 26 Ocak 1996 tarihinde Erzincan şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Enver Abdullah Filiz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdullah Filiz Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Abdullah Filiz, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Efeler 09 Spor FK futbol takımında oynamaktadır. Efeler 09 Spor FK takımına 18 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Abdullah Filiz'nin Efeler 09 Spor FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Abdullah Filiz Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/apofiliz24/

Abdullah Filiz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdullah Filiz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Abdullah Filiz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdullah Filiz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Ağu 2014 yılında E. Refahiyespor

31 Ağu 2016 yılında Diyarbekir Spor

25 Ağu 2017 yılında 12 Bingöl Spor

1 Ağu 2018 yılında Elaziz Belediye

27 Ağu 2020 yılında Kulüpsüz

14 Nisan 2021 yılında Efeler 09 SFK

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

18 Ocak 2023 yılında Efeler 09 SFK

Abdullah Filiz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdullah Filiz şuan Efeler 09 Spor FK takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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