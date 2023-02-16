Recep Daylak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Recep Daylak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Recep Daylak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Recep Daylak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Recep Daylak 1 Haziran 1996 tarihinde Kayseri şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Recep Daylak Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Recep Daylak, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Efeler 09 Spor FK futbol takımında oynamaktadır. Efeler 09 Spor FK takımına 27 Ekim 2021 tarihinde katılmıştır. Recep Daylak'nin Efeler 09 Spor FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Recep Daylak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Recep Daylak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Recep Daylak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Recep Daylak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Temmuz 2016 yılında Bayrampaşa

29 Eylül 2017 yılında Kayseri Şeker

19 Eylül 2018 yılında Talasgücü Bld

27 Ekim 2021 yılında Efeler 09 SFK

Recep Daylak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Recep Daylak şuan Efeler 09 Spor FK takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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