Furkan Carkci kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Furkan Carkci Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Furkan Carkci adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Furkan Carkci Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Furkan Carkci 20 Temmuz 1998 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Furkan Çarkçı şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Furkan Carkci Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Furkan Carkci, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Efeler 09 Spor FK futbol takımında oynamaktadır. Efeler 09 Spor FK takımına 14 Nisan 2021 tarihinde katılmıştır. Furkan Carkci'nin Efeler 09 Spor FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Furkan Carkci Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Furkan Carkci isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Furkan Carkci Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Furkan Carkci futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Kartalspor

12 Ekim 2017 yılında Kulüpsüz

17 Ocak 2018 yılında Erbaaspor

31 Ocak 2019 yılında Kırklarelispor

20 Eylül 2019 yılında Salihli Bld

2 Ekim 2020 yılında Şile Yıldızspor

15 Mart 2021 yılında Kulüpsüz

14 Nisan 2021 yılında Efeler 09 SFK

Furkan Carkci Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Furkan Carkci şuan Efeler 09 Spor FK takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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