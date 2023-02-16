Aytac Deniz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aytac Deniz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aytac Deniz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aytac Deniz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aytac Deniz 23 Kasım 1989 tarihinde Izmir şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Aytaç Deniz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aytac Deniz Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Aytac Deniz, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Efeler 09 Spor FK futbol takımında oynamaktadır. Efeler 09 Spor FK takımına 28 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Aytac Deniz'nin Efeler 09 Spor FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Aytac Deniz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aytac Deniz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aytac Deniz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aytac Deniz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2010 yılında Orhangazispor

20 Ağu 2011 yılında Kahramanmaraş

21 Temmuz 2014 yılında Fethiyespor

10 Temmuz 2017 yılında Pendikspor

18 Ocak 2018 yılında Menemen Belediye

11 Temmuz 2018 yılında Darıca GB

9 Ocak 2019 yılında Diyarbekir Spor

1 Nisan 2019 yılında Kulüpsüz

29 Ağu 2019 yılında Yozgatspor 1959

20 Ağu 2020 yılında Nazilli Bld

28 Temmuz 2022 yılında Efeler 09 SFK

Aytac Deniz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aytac Deniz şuan Efeler 09 Spor FK takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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