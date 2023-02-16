Emre Akbulut kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emre Akbulut Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emre Akbulut adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emre Akbulut Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emre Akbulut 11 Ağu 1999 tarihinde Aydin şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emre Akbulut Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Emre Akbulut, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Efeler 09 Spor FK futbol takımında oynamaktadır. Efeler 09 Spor FK takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Emre Akbulut'nin Efeler 09 Spor FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Emre Akbulut Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emre Akbulut isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Emre Akbulut Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emre Akbulut futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Aydınspor 1923

15 Ağu 2018 yılında Etimesgut Bld

31 Ağu 2018 yılında Erzin Belediye

10 Ocak 2019 yılında Etimesgut Bld

18 Eylül 2019 yılında Aydın Yıldız

1 Haziran 2021 yılında Kuşadasıspor

2 Eylül 2022 yılında Darıca GB

4 Ocak 2023 yılında Kuşadasıspor

12 Ocak 2023 yılında Efeler 09 SFK

30 Haziran 2023 yılında Kuşadasıspor

Emre Akbulut Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emre Akbulut şuan Efeler 09 Spor FK takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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